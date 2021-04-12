Москва, , 12:04 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал День космонавтики предметом общей гордости. Соответствующее заявление он сделал во время церемонии возложения цветов к захоронению Юрия Гагарина в Кремлевской стене.

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«[День космонавтики — это] предмет общей гордости [страны и мира]», — сказал Рогозин.

По его словам, День космонавтики близок «по своему звучанию» к 9 мая 1945 года.