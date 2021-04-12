Ярославль, 12 апреля 2021, 12:03 — REGNUM В Ярославском джазовом центре сменился директор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом центре. На эту должность назначена Валентина Морозова, которая ранее была заместителем директора, а до этого работала администратором.
Морозова приступила к работе с 9 апреля. Игорь Гаврилов, бывший директором джазового центра с момента его основания, остаётся художественным руководителем. Он сам и был инициатором кадровых перемен, рассказал Гаврилов корреспонденту ИА REGNUM,
Ярославский джазовый центр является муниципальным учреждением. Игорь Гаврилов в течение многих лет является вдохновителем и организатором международного фестиваля «Джаз над Волгой», который проходит и в эти дни.
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