Красногорск, , 12:07 — REGNUM Весенне-полевая кампания стартовала в Московской области. Об этом 12 апреля сообщили в министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

На данный момент сельхозпроизводители проводят вспашку, культивацию зяби, подкормку озимых культур и многолетних трав. При этом к работам приступили еще не во всех районах области, отметил глава подмосковного минсельхоза Сергей Воскресенский.

«В регионе установилась теплая погода. Благоприятные погодные условия позволили аграриям начать весеннюю полевую кампанию 9 апреля. Старт работам дали земледельцы южного городского округа Зарайск», — заявил Воскресенский.

По его словам, около десяти округов региона приступят к весенне-полевым работам по мере готовности почвы в течение двух-трех недель.

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии определись с началом массовых весенне-полевых работ