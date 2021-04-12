Пермь, , 12:01 — REGNUM В Перми честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос зажгут иллюминацию на телебашне, сообщает пресс-служба мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

Пермская телебашня засверкает праздничными огнями архитектурно-художественной подсветки 12 апреля с 21:00 по местному времени (19:00 мск) до полуночи.

Напомним, 12 апреля отмечается День космонавтики, установленного в честь первого полета человека в космос. В 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облёт вокруг планеты Земля. Полёт продлился 1 час 48 минут.