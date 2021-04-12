Роквилл, США, , 12:01 — REGNUM Энтузиаст с ником theblackfist создал сюжетную модификацию для игры TES V: Skyrim, которая позволит геймерам принять участие в сражении за Валенвуд. Об этом 12 апреля сообщает издание PC Gamer.

Модификация позволит геймерам присоединиться к Имперскому Легиону и стать участниками войны за эльфийскую провинцию Валенвуд. Сообщается, что в сражении их поддержат лесные эльфы и местные каджиты.

Напомним, TES V: Skyrim — это популярная ролевая игра с открытым миром, разработанная студией Bethesda Game Studios. Она получила высокие оценки от геймеров и критиков.

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