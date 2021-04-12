Москва, , 12:03 — REGNUM Советский и российский режиссер, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Об этом 12 апреля сообщается на сайте МХТ имени Чехова.

«Эмиль Григорьевич будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы», — говорится в сообщении.

При этом ранее сын покойного — Вадим Верник — сообщил на своей странице в одной из соцсетей, что церемония прощания с режиссером состоится 13 апреля в Портретном фойе МХТ имени А. П. Чехова с 11 до 12 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, главный режиссёр литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмиль Верник умер 10 апреля на 97 году жизни.