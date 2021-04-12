Москва, , 12:02 — REGNUM Японская компания Infiniti представит до конца 2021 года новый купеобразный кроссовер Infiniti QX55. Об этом сообщает «Движок» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что точные сроки появления в России нового кроссовера японской марки пока не сообщаются.

Кроссовер Infiniti QX55 уже доступен для заказа в США и Канаде. Стоимость его составляет от 46 500 долларов (3 585 000 рублей).

Новинка в стандартном исполнении имеет легкосплавные диски колёс на 20 дюймов и мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay. Модель оснащается двухлитровым мотором VC-Turbo, выдающим 286 «лошадей» и 350 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии у модели используется вариатор CVT и полноприводная система Intelligent AWD.

Ранее компания Infiniti представила видео обновленного кроссовера QX60 2022 модельного года, который должен выйти на авторынок в конце 2021 года.

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