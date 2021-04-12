Саратов, , 12:13 — REGNUM В Саратовской области за минувший день зарегистрированы четыре летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. По состоянию на 12 апреля жертвами COVID-19 стали 876 жителей региона.

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Как сообщает облминздрав, от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекции, скончались две женщины и двое мужчин в возрасте от 51 до 88 лет.

Активными больными на сегодняшний день остаются 4498 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области ещё 142 человека за сутки стали носителями коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился, по информации на 12 апреля, у 56 560 жителей области. Днем ранее заболели 144 человека. Выздоровели за все время 51 186 пациентов, за сутки — 132 человека.

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