Москва, 12 апреля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Кремле считают важным заботиться об интересах русскоговорящих граждан по всему миру. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире», — сказал Песков.

По его словам, что касается русскоязычных граждан, которые проживают на территории ДНР и ЛНР, — их это касается «особенно», поскольку «именно они отвергнуты своим собственным государством».