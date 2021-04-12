Майкоп, , 11:58 — REGNUM В Адыгее организована проверка прокуратуры по факту драки в администрации поселка Яблоновский. Ранее видео, на котором заместитель главы муниципалитета ЖКХ и благоустройства Руслан Ачмиз ударил пришедшего к нему на прием посетителя, появилось в соцсетях и СМИ.

«Прокуратура Тахтамукайского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила видеоролик, в котором человек, похожий на чиновника органа местного самоуправления района, некорректно и грубо ведет себя с гражданином, которой пришел к нему на прием», — говорится в сообщении надзорного органа, пообещавшего принять меры по итогам проверки.

Ранее обратить внимание на поведение чиновника потребовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он призвал руководителя поселка Яблоновский принять кадровые решения к нарушителю закона.

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