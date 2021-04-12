Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:59 — REGNUM Нижнетагильскому музею изобразительных искусств (Свердловская область) вернули картину итальянского художника Рафаэля Санти «Святое семейство»

Выдающее произведение искусства также называют «Тагильской Мадонной». Картина экспонировалась в Государственном Эрмитаже и спустя четыре месяца отсутствия вновь появилась в Нижнем Тагиле.

Творение Санти доставили в спецфургоне, где поддерживалась необходимая для транспортировки температура (плюс 18 градусов по Цельсию).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбургском музее ИЗО представили картину Миши Брусиловского и Геннадия Мосина «1918 год».

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