Лос-Анджелес, США, , 11:55 — REGNUM Съёмки кинокомикса «Чёрный Адам» официально стартовали. Об этом сообщил портал Gizmodo.

https://www.instagram.com/p/CNeQwh8F498/

Первым о старте съёмок рассказал Дуэйн «Скала» Джонсон, исполнитель главной роли в проекте. По его словам, у фильма достаточно звёздная команда, чтобы «поднять планку и преподнести миру нечто новое».

Премьера «Чёрного Адама» ожидается 29 июля 2022 года. Картина расскажет о суперзлодее из комиксов издательства DC Comics.

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