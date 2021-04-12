Киев, 12 апреля 2021, 12:01 — REGNUM Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины могут плохо закончиться для страны. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 11 апреля в эфире телеканала NewsOne.
По её словам, на Украине систематически нарушается базовый принцип разделения властей, а СНБО выносит решения, во внесудебном порядке прекращает полномочия чиновников, и накладывает санкции на каких-то граждан Украины.
Экс-чиновник отметила, что подобная практика печально закончится для Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины ввёл санкции в отношении 27 физических лиц, в числе которых беглый экс-президент Украины Виктор Янукович и другие бывшие чиновники.
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