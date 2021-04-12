Киев, , 12:01 — REGNUM Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины могут плохо закончиться для страны. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 11 апреля в эфире телеканала NewsOne.

По её словам, на Украине систематически нарушается базовый принцип разделения властей, а СНБО выносит решения, во внесудебном порядке прекращает полномочия чиновников, и накладывает санкции на каких-то граждан Украины.

«Когда силовики голосуют на СНБО, … принимают коллективные решения, и нести за него ответственность не будут, а Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM) личной подписью, вводя решение СНБО в силу, берёт всю персональную ответственность на себя. Иногда мне кажется, что они просто над ним издеваются», — рассказала Лукаш.

Экс-чиновник отметила, что подобная практика печально закончится для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины ввёл санкции в отношении 27 физических лиц, в числе которых беглый экс-президент Украины Виктор Янукович и другие бывшие чиновники.

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