Москва, , 11:54 — REGNUM В Кремль не поступали запросы со стороны украинских властей относительно телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, за последние дни я никаких запросов не видел», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, ему ничего не известно о том, «чтобы были за последние дни какие-то запросы» относительно возможности такого разговора.