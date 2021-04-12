Хабаровск, 12 апреля 2021, 11:58 — REGNUM Генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» о своём деде— Юрии Гагарине, о хобби первого человека в космосе, смене фамилии и авиации, как судьбе.
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Юрий Кондратчик получил имя в честь известного деда.
«Дедушка был человеком очень увлечённым. Для меня стало открытием, что он был очень большим любителем водных лыж. Но увлекался он практически всеми видами спорта: теннис, хоккей, волейбол. Природу очень любил, животных. Бабушка рассказывала, как однажды он вместе с моей мамой и тётей притащили утят. Они плавали прямо в ванной», — вспомнил внук.
Внук Гагарина мечтал стать врачом — в семье было много медиков, но получил экономическое образование, закончил МГУ.
«Но судьба так повернулась, что всё-таки оказался ближе к авиации. В Москве я работал в Управляющей компании международного аэропорта Хабаровск, получил приглашение от председателя совета директоров, когда шла работа над проектом развития аэропорта Хабаровск, возглавить его дочернее предприятие. Моя семья живёт здесь в Хабаровске, воспитываем с супругой трёхлетнего сына», — рассказал Юрий Кондратчик.
Знакомые Юрия отмечают, что он очень похож на деда, узнаваемая и «гагаринская» улыбка, но он считает, что у Юрия Гагарина «улыбка неповторима».
Как сообщало ИА REGNUM, в День космонавтики в Якутске активисты и общественники провели флешмоб — они составили из автомобилей слово «Поехали».