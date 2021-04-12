Хабаровск, , 11:58 — REGNUM Генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» о своём деде— Юрии Гагарине, о хобби первого человека в космосе, смене фамилии и авиации, как судьбе.

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Юрий Кондратчик получил имя в честь известного деда.

«Дедушка был человеком очень увлечённым. Для меня стало открытием, что он был очень большим любителем водных лыж. Но увлекался он практически всеми видами спорта: теннис, хоккей, волейбол. Природу очень любил, животных. Бабушка рассказывала, как однажды он вместе с моей мамой и тётей притащили утят. Они плавали прямо в ванной», — вспомнил внук.

Юрий Кондратчик «Когда пришло время получать паспорт, у меня были мысли поменять фамилию. Но решил не делать этого. Подумал, что при встрече, когда тебя попросят представиться, называть себя Юрием Гагариным, было бы уж слишком».

Внук Гагарина мечтал стать врачом — в семье было много медиков, но получил экономическое образование, закончил МГУ.

«Но судьба так повернулась, что всё-таки оказался ближе к авиации. В Москве я работал в Управляющей компании международного аэропорта Хабаровск, получил приглашение от председателя совета директоров, когда шла работа над проектом развития аэропорта Хабаровск, возглавить его дочернее предприятие. Моя семья живёт здесь в Хабаровске, воспитываем с супругой трёхлетнего сына», — рассказал Юрий Кондратчик.

Знакомые Юрия отмечают, что он очень похож на деда, узнаваемая и «гагаринская» улыбка, но он считает, что у Юрия Гагарина «улыбка неповторима».

Как сообщало ИА REGNUM, в День космонавтики в Якутске активисты и общественники провели флешмоб — они составили из автомобилей слово «Поехали».