Пенза, , 12:13 — REGNUM В Пензенскую область поступил один из самых крупных траншей антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 15,3 тыс. доз, сообщает пресс-служба облминздрава.

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Препарат в ближайщее время распределят по прививочным пунктам. В настоящее время организовано 68 площадок для вакцинации, в том числе шесть мобильных. Темпы вакцинации в сутки доходят до 3 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени закрывается первый в России обсерватор, созданный на базе санатория «Градостроитель». С 12 апреля в течение недели обсерватор будет проходить тщательную санитарную обработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю.

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