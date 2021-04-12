Севастополь, , 11:52 — REGNUM Классификация гостевых домов возможна только при тесном взаимодействии с их владельцами, а главное — при льготном и неизменном налогообложении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил председатель «Партии Роста» в Севастополе, генеральный директор ГК «Далпорт» Олег Николаев, комментируя предложение Ростуризма о введении в России обязательной классификации гостевых домов и создании федерального реестра таких средств размещения.

«Классификацию гостевых домов необходимо проводить при тесном диалоге с их владельцами. В Крыму уже пытались легализовать эту теневую отрасль туризма. Но безуспешно. Девять тысяч владельцев курортного жилья и мини-отелей не откликнулись на призыв властей, потому что до сих пор не сформированы четкие правила игры для этого рынка услуг», — считает Олег Николаев.

По мнению собеседника агентства, принудительная классификация гостевых домов возможна, но она должна предполагать «профит» для собственников: законодательно закрепленное их участие в программах туристического кэшбека, а также льготное, понятное и неизменное налогообложение.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма неоднократно предпринимали попытки вывода частного туристического сектора, который и в Крыму, и на соседней Кубани принимает значительную часть туристов в «высокий» сезон, из налоговой тени. В конце 2020 года министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил об инициировании властями Крым введения в федеральный закон о туризме понятия «гостевой дом».