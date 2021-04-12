Петропавловск-Камчатский, , 11:52 — REGNUM Силовики задержали при получении взятки сотрудника Росприроднадзора. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Главный специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора по Камчатскому краю Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора получил взятку в сумме 100 тыс. рублей от руководителя одного из муниципальных предприятий. Взамен чиновник обещал уменьшить размер административного штрафа, освободить от административной ответственности, а также общее покровительство в сфере природопользования. Сотрудник Росприроднадзора был задержан в момент передачи взятки. Он признался в совершении коррупционного преступления и раскаялся.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил проверить финансовую деятельность всех учреждений, подведомственных правительству края.