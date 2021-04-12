Москва, , 11:51 — REGNUM Компания «Интер РАО» не прекращала поставки электроэнергии в страны Прибалтики. Об этом заявили в компании, комментируя отключение Белоруссией трансграничных линий электропередачи с Литвой в рамках испытаний надёжности энергосистемы страны, которые прошли 8 и 11 апреля.

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«Из Калининградской области поставки не прекращались», — подчеркнул в беседе с ТАС представитель «Интер РАО».

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Как сообщало ИА REGNUM, коммерческие поставки электроэнергии из России в Латвию полностью прекращались на два дня. 8 и 11 апреля Минск отключил трансграничные линии электропередачи с Литвой в рамках испытаний надёжности энергосистемы Белоруссии. Именно в эти дни тестировалось отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. Таким образом энергосистемы проверяли перед полным выходом прибалтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ, который намечен на 2025 год.