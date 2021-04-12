Рим, 12 апреля 2021, 11:49 — REGNUM В возрасте 76 лет скончался итальянский художник Энцо Шотти, известный своими обложками для различных фильмов 1980-х годов. Об этом сообщило издание Kotaku.
https://www.instagram.com/p/CNiFEa2FDfk/
О смерти Шотти стало известно из Instagram-аккаунта художника. Причина его кончины не сообщается.
Напомним, за свою карьеру Энцо Шотти нарисовал более трёх тысяч постеров к различным фильмам. Среди них: «Зловещие мертвецы 2», «Кровь героев», «Американский ниндзя 2» и др.
Читайте ранее в этом сюжете: Хью Джекман поздравил жену с 25-летней годовщиной их свадьбы