, 11:50 — REGNUM В Челябинске башня телецентра 12 апреля апреля засияет в честь Дня космонавтики. На ней включат архитектурно-художественную подсветку, сообщили журналистам в мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «"Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

Торжественный сценарий будет работать с 20:00 до 23:00 по местному времени (с 18:00 до 21:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2021 года в России и мире отмечается 60-летие со дня полёта Юрия Гагарина в космос.