Москва, 12 апреля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Кремль не будет инициировать введение выходных дней между майскими праздниками. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катающиеся на велосипедах на Тверском бульваре

«Нет, я не могу это подтвердить», — сказал Песков.

По его словам, у сотрудников администрации президента «есть рабочие планы на это время».

Выходные в мае 2021 года будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.