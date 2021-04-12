Ереван, , 11:51 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет использована в Армении для прививок медицинским работникам, хроническим больным, а также сотрудникам и подопечным социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом 12 апреля рассказала на пресс-конференции министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.

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«Мы получили 15 тыс. доз вакцины «Спутник V», которую получат медработники, хронические больные, сотрудники и подопечные социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет», — сказала она.

Также глава минздрава Армении уточнила, что вакцина британо-шведской компании AstraZeneca будет использоваться для прививок лицам старше 55 лет. При этом в армянском минздраве отметили, что в настоящее время ведут переговоры с российской стороной о возможности производства «Спутника V» в Армении.

Отметим, на сегодняшний в Армении выявлено за весь период пандемии 202 817 носителей коронавируса, из которых 510 — за последние 24 часа.