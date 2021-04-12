Москва, , 11:51 — REGNUM Телеведущая Алёна Водонаева написала негативный комментарий под одним из постов о смерти рэпера DMX в социальной сети Instagram. Своим поступков она разгневала поклонников исполнителя.

Водонаева написала комментарий с использованием ненормативной лексики: «Обколются своей марихуаной…» (и занимаются мужеложством). Фанаты рэпера предложили телеведущей удалить сообщение, чтобы «не позориться», также многие увидели ошибку и отметили, что «марихуаной не колются».

Ранее стало известно, что рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX скончался от сердечного приступа, вызванного передозировкой наркотиков. Музыканту было 50 лет.

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