Токио, 12 апреля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Перенос или отмену летних Олимпийских игр в Токио одобрили 72% жителей Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные своего социологического опроса.

Sam Олимпийский флаг

Около 39,2% участников опроса выступили за полную отмену Олимпийских игр, 32,8% респондентов считают необходимым перенести Олимпиаду. За проведение соревнований в установленные сроки высказались лишь 24,5% жителей Японии.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования пройдут без иностранных болельщиков. Для спортсменов, заразившихся коронавирусом, выделят 300 гостиничных номеров.