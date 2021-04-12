Томск, , 11:43 — REGNUM В городе Томске с января по март 2021 года средние потребительские цены на бензин выросли на 1,02 рубля — до 44,67 рубля за литр. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в Томскстате.

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Дизельное топливо за указанный период подорожало на 0,47 рубля — до 51,09 рубля за литр.

Бензин АИ-92 вырос в цене на 1,16 рубля — до 42,78 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 1,09 рубля — до 45,09 рубля за литр, АИ-98 — на 0,29 рубля (до 49,67 рубля за литр).

По данным Томскстата, в конце марта 2020 года в Томске литр бензина АИ-92 продавался по 40,41 рубля, АИ-95 — по 42,83 рубля, АИ-98 — по 48,13 рубля, дизтопливо — по 50,56 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, среди региональных центров Сибирского федерального округа лидером по росту цен на бензин стал Горно-Алтайск.

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