Казань, , 12:13 — REGNUM В Татарии по информации на 12 апреля, подтверждено 19 834 случая заражения коронавирусом. За сутки заболели еще 32 жителя, днем ранее — 34 человека. Выздоровел за все время 16 931 пациент, за сутки выписались трое. С начала наблюдения произошли 438 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. За последние 24 часа жертвами инфекции стали три человека. Активными больными являются на сегодняшний день 2465 пациентов.

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В стационары за сутки госпитализировали 10 человек, 22 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили девять носителей вируса, еще 14 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

ИА REGNUM ранее сообщало, новые носители вируса обнаружены в 83 регионах страны. Больше всего случаев в Москве (1833), Санкт-Петербурге (706), Подмосковье (569), а также в Ростовской (238) и Нижегородской (212) областях. Всего в России на 12 апреля выявили 4 649 710 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 6656 ковид-пациентов, умерли от коронавирусной инфекции 277 человек.

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