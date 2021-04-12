Москва, , 11:42 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 1833 носителя коронавируса, сообщили 12 апреля в оперативном штабе столицы.

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"Подтверждено 1833 новых случая заражения, госпитализировано 810 человек, скончались 54 пациента», — рассказали в штабе.

Также штаб опубликовал статистику по выздоровлениям. За сутки был выписан 1221 ковид-пациент, с начала пандемии — 961 392 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карелии за минувшие сутки выявили 59 инфицированных коронавирусом пациентов, что на одного человека меньше, чем сутками ранее.

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