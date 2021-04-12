Токио, , 11:42 — REGNUM Популярный сайт с виртуальными питомцами Neopets может появиться на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Разработчики Neopets заявили, что они всерьёз раздумывали над портированием своего творения на Nintendo Switch. Однако они отказались сообщать дополнительные подробности этого проекта.

Напомним, Neopets — это веб-сайт, запущенный в 1999 году. Он позволяет пользователям заводить виртуальных питомцев, обмениваться ими и общаться на специальном форуме.

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