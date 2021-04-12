Кызыл, , 11:42 — REGNUM Прокуратура в Туве поставила на контроль результаты проверок по двум смертельным авариям, произошедших ночью 11 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В первом ДТП 29-летний водитель Volkswagen Polo не справился с рулевым управлением и наехал на дорожное ограждение с последующим наездом на дерево. В салоне находились пять молодых людей, не пристёгнутые ремнями безопасности. В результате пассажирка, сидевшего на переднем сиденье погибла. Остались госпитализированы в тяжёлом состоянии.

В результате второго происшествия в ту же ночь погиб 14-летний подросток, управлявший автомобилем ВАЗ-21 102. По данным прокуратуры, он не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание машины. Пострадали также двое учащихся 8 классов школ Кызыла.

«Прокуратурой также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте принимаемых мер в сфере профилактики дорожно-транспортных происшествий», — отметили в ведомстве.

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