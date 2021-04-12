Майкоп, , 11:41 — REGNUM В Адыгее попал под подозрение в злоупотреблении должностными полномочиями начальник отдела МВД России по Майкопскому району. Его уличили в сокрытии от регистрации преступления, сообщили 12 апреля в пресс-службе МВД по республике.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Факт должностного преступления выявили сотрудники управления ФСБ и МВД по региону. Установлено, что в целях улучшения показателей своей деятельности начальник отдела МВД не зарегистрировал в установленном порядке поступившее на его имя заявление о совершенной краже.

Полицейский попал под уголовное дело, возбужденное СКР, а также под служебную проверку, назначенную министром внутренних дел по Республике Адыгея. Если факты подтвердятся, то его уволят со службы в правоохранительных органах, отметили в МВД.