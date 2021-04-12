Оттава, , 11:42 — REGNUM Канадский автолюбитель выставил на продажу броневик Gurkha, созданный фирмой Terradyne Armored Vehicles. Об этом сообщается на портале 32cars.

Броневик Gurkha 32cars

С конвейера выставленный на продажу экземпляр сошёл девять лет назад — в 2012 году. Пробег Gurkha равен 6,5 тыс. км. Создана модель на основе Ford F-550 XL.

В движение бронированную машину приводит мотор V8 рабочим объёмом 6,7 литров. Производительность «движка» — 400 «лошадей» (1356 Нм). Класс брони автомобиля соответствует классу B7. Машина предохранит водителя и пассажиров вседорожника от попадания винтовочного патрона калибра 7,62×51 мм. При этом от выстрела из винтовки с 20 метров на кузове не остаётся никаких следов.

Кроме того, авто оснащено подвеской Icon long, усиленными тормозами и акриловым лобовым стеклом.

Владелец броневика планирует выручить за него порядка 385 тыс. долларов (около 29,8 млн рублей).

Ранее на онлайн-аукционе Bring a Trailer (США) был выставлен на торги крошечный однодверный автомобиль BMW Isetta 300 1959 года выпуска. Машина оснащена 298-кубовым силовым агрегатом, который работает с четырёхскоростной трансмиссией.

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