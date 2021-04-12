Эр-Рияд, , 11:49 — REGNUM Запросы нефтеперерабатывающих предприятий Индии и четырёх других азиатских потребителей Саудовская Аравия в мае полностью удовлетворит. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источники агентства, ссылаясь на данные саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, отмечают, что в Индию отправят один танкер класса aframax. Он вмещает около 600 тыс. баррелей нефти — меньше, чем было выделено при распределении в предыдущем месяце.

В марте от источников в министерстве нефти и природного газа Индии стало известно, что государственные НПЗ в мае намерены уменьшить импорт саудовской нефти примерно на 25%.

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