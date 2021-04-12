Элиста, , 11:40 — REGNUM В Республике Калмыкия от COVID-19 привито 17,5% от предполагаемого числа участников прививочной кампании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 12 апреля.

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«На 11 апреля привились более 21 тысячи человек. Развёрнуто 14 стационарных пунктов вакцинации на базе районных больниц, городской поликлиники и ФКУЗ МСЧ МВД России по Республике Калмыкия. Для удобства граждан дополнительно развёрнуто три передвижных медицинских комплекса, которые располагаются в Элисте», — уточнили в ведомстве.

Расширять сеть прививочных кабинетов в Калмыкии не планируется, так как действующих пунктов достаточно, заверили в минздраве РК.

Планируется, что участие в вакцинации против коронавирусной инфекции примут более 120 тысяч человек — 60% от взрослого населения.

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