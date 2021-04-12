Берлин, , 11:43 — REGNUM Отделение Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине выступило в поддержку кандидатуры премьер-министра федеральной земли Бавария и лидера Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера на пост канцлера Германии. Об этом 12 апреля говорится в заявлении президиума берлинского отделения ХДС.

«Президиум берлинского отделения ХДС поддерживает кандидатуру Маркуса Зёдера», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил о своей готовности стать единым кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС.