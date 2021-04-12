Маланг, Индонезия, , 11:40 — REGNUM В общей сложности 792 жителя округа Маланга в Индонезии эвакуировали из-за землетрясения магнитудой 6,1, сообщает Detik.

Сотни жителей эвакуировали в три района Индонезии, а именно Дампит, Тиртоюдо и Ампельгадинг.

Мощное землетрясение произошло в Индонезии 10 апреля 2021 года. По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, в результате землетрясения, произошедшего недалеко от округа Маланг, погибли восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство провинции Восточная Ява и правительство Маланга в Индонезии берут на себя расходы по лечению пострадавших при землетрясении.

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