Красноярск, 12 апреля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В арбитраж Красноярского края поступил многомиллионный иск к АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш»), которое ведёт свою историю с 1932 года и входит в дивизион «Роскосмоса». Претензии к нему подал концерн «Электроприбор» из Санкт-Петербурга, но они пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

George Hodan Иск в суд

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», которое позиционируется ведущим институтом России в сфере высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии, подало иск 7 апреля 2021 года. Сумма требований составляет 332 746 576,85 рубля, но детали пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, «Красмаш» учрежден в декабре 2008 года. Директор — Александр Гаврилов. Уставный капитал — более 23,8 млрд рублей.

По данным с сайта компании-ответчика, предприятие ведет историю с 1932 года, а осовной деятельностью является производство ракетно-космической техники.

На 30 сентября 2020 года 87,7% акций «Красмаша» принадлежали челябинскому АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева», которое занимается разработкой баллистических ракет для подлодок. Центр Макеева входит в состав госкорпорации «Роскосмос».