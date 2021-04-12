Барнаул, , 11:39 — REGNUM Из всех регионов Сибири на конец марта 2021 г. самые низкие цены на бензин сложились в Барнауле. По данным омского областного органа государственной статистики, в столице Алтайского края автомобильное топливо продают, в среднем по цене 43,36 рублей за литр, тогда как в Кызыле (Тува) оно стоит 47,82 рублей.

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Также Барнаул отметился, как город самым дешёвым в Сибири бензина марки АИ-95 (44,48 рублей за литр).

Как сообщало ИА REGNUM, среди региональных центров Сибирского федерального округа лидером по росту цен на бензин стал Горно-Алтайск. Там за последние месяцы моторное топливо марки АИ-92 подорожало на 3.41 рубля, АИ-95 — на 2.72 рубля, АИ-98 — на 2.10 рубля.

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