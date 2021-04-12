Минск, , 11:35 — REGNUM В честь 60-летия со дня полёта Юрия Гагарина в космос в игру World of Tanks Blitz вернулся режим «Гравитация». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля сообщают в пресс-службе компании Wargaming.

В режиме «Гравитация» геймеров ожидают различные особенности, связанные с изменением законов физики: уменьшится урон от падения, возрастет отдача после выстрела, а снаряды, пущенные по противнику, не только нанесут урон, но и оттолкнут вражескую машину. Помимо этого, в игре появится особая механика под названием «ракетный двигатель» — с ещё помощью лёгкие и средние танки можно будет отправлять в полёт нажатием кнопки.

Поиграть в режиме «Гравитация» можно будет до 18 апреля 2021 года. За одержанные в рамках ивента победы геймеры будут вознаграждены постоянным аватаром «Полный отрыв» с десятью ступенями: от обычного до легендарного.

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