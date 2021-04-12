Пенза, , 11:55 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 99 человек. За все время наблюдения заболели 43 229 жителей. Об этом 12 апреля сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели 40 479 пациентов, за сутки выписались 92 пензенца. Скончались от осложнений вызванных коронавирусом 570 человек, один — за последние 24 часа. Число активных больных на сегодняшний день составляет 2180 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, всего в России, по информации оперштаба на 12 апреля, COVID-19 стал причиной смерти 103 263 человек. За сутки полностью выздоровели и были выписаны 6656 ковид-пациентов. Всего поправили здоровье после инфицирования свыше 4,27 млн жителей России.

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