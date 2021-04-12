Москва, , 11:35 — REGNUM Россия призывает страны мира к совместной выработке международного юридически обязывающего соглашения, запрещающего размещение в космосе любых видов вооружения и применения силы, либо угрозы силой. Об этом в видеообращении по случаю 60-лeтия полета Юрия Гагарина в космос заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«За основу предлагаем взять соответствующий российско-китайский проект договора, внесённый на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что «только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества».

Российский министр добавил, что пока будет разрабатываться многостороннее соглашение, стабилизировать ситуацию на этот период призвана ставшая международной инициатива России «по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе», к которой уже присоединились три десятка государств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя слова основателя SpaceX Илона Маска о возможности запуска на Марс 10 тыс. ракет для изменения климата планеты, заявил, что Соединённые Штаты нацелены на милитаризацию космического пространства.

При этом Рогозин подчеркнул, что «взорвать Марс вряд ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия — очевидный».

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