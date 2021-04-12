Симферополь, , 11:34 — REGNUM Несмотря на наполнение крымских водохранилищ водой, власти региона пока не рассматривают вопрос ослабления графиков водоснабжения. Об этом 12 апреля заявила на брифинге заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова.

«Есть позитивный настрой, что мы все-таки сохраним достаточный объем воды в водохранилищах, что позволит рассмотреть возможность изменения графика подачи воды, но сегодня об этом говорить, наверное, преждевременно», — сказала Светлана Маслова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Симферополь и целый ряд муниципалитетов Крыма получают воду по графику с лета 2020 года. При этом, по данным на 12 апреля, Симферопольское водохранилище наполнено на 5%, Партизанское — на 9%, Аянское водохранилище на 75%. За неделю приток воды в водохранилища Симферополя и Ялты увеличился почти в два раза.

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