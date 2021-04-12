Пушкин, Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Житель города Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга) угрожал с балкона выстрелить в женщину с детьми, гулявшую на улице. Затем перешел от слов к делу. Хулигана задержали и возбудили уголовное дело. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 11 апреля. Как рассказала полицейским 36-летняя жительница города Пушкин, около 20:00 мск неизвестный мужчина с балкона дома 19 корпус 4 по Галицкой улице выкрикивал угрозы выстрелить в нее и детей.

«После этого заявительница услышала звуки выстрелов. Пострадавших в результате инцидента нет», — рассказали в ведомстве.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали 32-летнего неработающего мужчину, который угрожал и стрелял в воздух из пневматического пистолета.

«Оружие изъято, гражданин был сопровожден на медосвидетельствование. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — подытожили в пресс-службе.