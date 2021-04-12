Челябинск, , 11:33 — REGNUM В парке им. Ю. А. Гагарина в Челябинске открылась фотовыставка ко Дню космонавтики. Её подготовили сотрудники Объединённого государственного архива Челябинской области.

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На выставке представлено 12 планшетов с фотографиями об истории парка. При этом первые стенды содержат информацию о присвоении парку имени Гагарина, которое состоялось 14 апреля 1961 года, а последние посвящены собственно первому космонавту Земли Юрию Гагарину.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2021 года Россия и мир отмечают 60-летие первого полёта человека в космическое пространство.