Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки участие в прививочной кампании от COVID-19 приняли ещё около 2,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 апреля.

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В настоящее время участниками вакцинации стали 198 227 жителей Ростовской области (+2 466 за сутки). Оба компонента антиковидной вакцины получили 105 027 человек (+166).

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область получила в общей сложности около 180 тыс. доз антиковидной вакцины. Планируется, что участниками прививочной кампании на Дону станут более 2 млн человек.

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