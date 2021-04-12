Миннеаполис, США, , 11:34 — REGNUM Комендантский час, из-за начавшихся после гибели афроамериканца при попытке его задержания полицией беспорядков, ввели власти города Бруклин-Сентер, находящегося неподалёку от Миннеаполиса. Об этом 12 апреля сообщил на брифинге мэр города Майк Эллиот.

«Комендантский час вводится в городе Бруклин-Сентер с 01:00 (09:00 мск) до 06:00 (14:00 мск) в понедельник, 12 апреля», — сказал он.

Также, по информации местной газеты Star Tribune, в город прибыли подразделения национальной гвардии штата Миннесота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после инцидента с афроамериканцем, застреленным при задержании полицией, в городе Бруклин-Сентер в американском штате Миннесота начались акции протеста.