Майкоп, , 11:32 — REGNUM В Адыгее произошел инцидент в администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение». Заместитель главы поселка по вопросам ЖКХ и благоустройства Руслан Ачмиз вытолкал посетителя из кабинета, а потому строил с ним драку в коридоре администрации.

Чиновник набросился на посетителя, пришедшего к нему с вопросом о благоустройстве поселка, со словами: «Ты меня довести что ли хочешь?».

Кадры видео с дракой были размещены в соцсетях и СМИ. Все произошедшее стало достоянием населения региона, а также органов власти и прокуратуры. Некорректное поведение слуги народа возмутило жителей республики. Не остался равнодлушным и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он осудил «непозволительное поведение» чиновника и назвал этот факт возмутительным. Кроме того, Кумпилов призвал главу Яблоновского к принятию мер в отношении несдержанного чиновника.

«Это возмутительно, если не сказать больше. Считаю, что произошедшее говорит о несоответствии занимаемой должности работника муниципалитета. Рекомендую главе администрации принять кадровое решение»,— написал Кумпилов на своей странице в соцсети Instagram.