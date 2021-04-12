Москва, , 11:31 — REGNUM Почти 40% жителей РФ с высшим образованием работают строго по специальности, в смежной сфере — 22%. Трудятся не по специальности 38%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Чаще всего по специальности работают врачи (100%), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%), реже — менеджеры по продажам (29%), специалисты по работе с клиентами (31%) и менеджеры по логистике (46%).

На практике удается применять теоретические знания, полученные в вузе, работникам с доходом свыше 80 тыс. рублей. 75% из них работают по своей или смежной специальности.

Опрос проведён 19 марта — 4 апреля 2021 года. Опрошены 3500 граждан РФ старше 18 лет в 667 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, если бы снова можно было выбрать профессию, то более трети жителей России (35%) сменили род деятельности.

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