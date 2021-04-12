Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Приуроченная ко Дню космонавтики киновыставка «Космос Павла Клушанцева» откроется в Санкт-Петербурге вечером 12 апреля в фойе киностудии «Ленфильм». В честь открытия выставки в кинотеатре «Ленфильма» пройдет специальный показ снятой в 1961 году картины Павла Клушанцева «Планета бурь» — о совместной советско-американской экспедиция на Венеру.

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Режиссер научно-популярного кино Павел Клушанцев работал на киностудии «Леннаучфильм» (сегодня это филиал Киностудии им. М. Горького) с 1934 по 1999 год. Как напомнили в комитете по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, работы режиссера повлияли на творчество Стенли Кубрика, Джорджа Лукаса и Ридли Скотта, а также в целом на фильмы о космосе. К сожалению, долгие годы творчество Клушанцева оставалось неизвестным широкой российской публике.

Клушанцев впервые достоверно с научной точки зрения показал на экране парение людей в невесомости, выход человека в открытый космос и приземление на поверхность Луны — задолго до реального воплощения этих событий.

На киновыставке можно будет увидеть фрагменты из его фильмов и сравнить с космическими спецэффектами Голливуда. В центре экспозиции находится трехметровый арт-объект «Космос Павла Клушанцева» — воспроизведенный макет одного из спецэффектов, придуманных Клушанцевым для изображения космического пространства в кино. Вход на выставку будет свободным, она продлится до 10 мая 2021 года.