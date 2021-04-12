Село Курманаевка, Оренбургская область, , 11:31 — REGNUM В Курманаевском районе Оренбургской области чиновники незаконно сняли с учета многодетную семью, которая нуждается в жилье, сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, семья, в которой воспитывается пятеро детей, в том числе ребёнок-инвалид, стояла в очереди на получение жилья с 2011 года. Администрация муниципального образования неожиданно сняла семью с жилищного учета.

Надзорное ведомство, выявив этот факт, внесла в адрес органа исполнительной власти представление с требованием устранить нарушений федерального законодательства. Документ рассмотрен. В настоящее время семья восстановлена в очереди на получение жилого помещения.